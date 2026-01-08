Des déferlantes s'abattent sur la digue du port du Conquet, dans le Finistère, où la tempête Goretti est attendue avec des rafales de vent pouvant aller de 100 à 120 km/h dans les terres et jusqu'à 140 km/h sur le littoral nord du département, placé en vigilance orange vent violent et vagues-submersion.
Goretti: fortes rafales de vent et déferlantes dans le Finistère
