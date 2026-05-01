Un séisme secoue l'industrie du cinéma : iQIYI, le "Netflix chinois", a dévoilé son projet "Nadou Pro", un outil d'IA capable de générer un film de A à Z, jusqu'à créer ses propres acteurs sur mesure. Alors que les images de Brad Pitt et Tom Cruise ont déjà été détournées, un vent de fronde inédit agite les comédiens. Bonne nouvelle à quelques jours du Festival de Cannes : jamais l'IA ne pourra remplacer le talent d'un grand artiste, d'Elsa Zylberstein à Gong Li, en passant par Liu Yifei.
Gong Li, l'actrice que l'intelligence artificielle ne pourra jamais remplacer
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