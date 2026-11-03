"Quand il y a du suspense, c'est du plaisir, et quand on gagne à la fin, on est encore plus content. Oui, c'était amusant, sauf les deux derniers jours", déclare le nouveau lauréat du prix Goncourt, Philippe Jaenada, depuis le salon Goncourt, au premier étage du restaurant Drouant à Paris. SONORE
Goncourt: "Le suspense, c'est du plaisir", savoure le lauréat Philippe Jaenada
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