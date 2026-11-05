"S'il y a des militants politiques qui sont hostiles à notre présence, je m'en fous, je m'en contrefous", réagit le candidat social-démocrate à la présidentielle Raphaël Glucksmann après avoir été accueilli par des sifflets et slogans hostiles à son arrivée dans la manifestation parisienne contre la vie chère.
Glucksmann se "contrefout" des militants "hostiles" à sa présence en manifestation
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