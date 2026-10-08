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Mouvement lycéen en France : Téhéran dénonce la répression, Paris la désinformation

information fournie par France 24 08/10/2026 à 22:45

Alors que l'Iran critique la riposte des forces de l'ordre face aux manifestations lycéennes en France, la France dénonce une campagne de désinformation iranienne à propos du mouvement de contestation.

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