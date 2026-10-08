Alors que l'Iran critique la riposte des forces de l'ordre face aux manifestations lycéennes en France, la France dénonce une campagne de désinformation iranienne à propos du mouvement de contestation.
Mouvement lycéen en France : Téhéran dénonce la répression, Paris la désinformation
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro