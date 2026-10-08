Le Nobel à Anne Carson, poète canadienne mêlant mythes anciens au contemporain

Un ouvrage de l'écrivaine canadienne Anne Carson, lauréate du prix Nobel de littérature 2026, est exposé à la 78e Foire du livre de Francfort, dans l'ouest de l'Allemagne, le 8 octobre 2026 ( AFP / Kirill KUDRYAVTSEV )

Le prix Nobel de littérature 2026 a été décerné jeudi à la poète canadienne Anne Carson, pour son œuvre "audacieuse et inventive", une récompense qu'elle estime "fou" d'avoir obtenu.

L'autrice de 76 ans, helléniste réputée, a été récompensée pour son travail qui, "dans un dialogue ludique avec la tradition classique, a donné naissance à de nouvelles formes pour la littérature contemporaine", a souligné Ingrid Carlberg, secrétaire permanente de l'Académie suédoise.

Anne Carson a appris la bonne nouvelle en Islande, pays où elle réside une partie de l'année et dont elle détient la nationalité depuis 2022.

"C'est fou. Ils sont tous fous", a-t-elle déclaré dans une brève interview à la télévision publique islandaise RUV.

La secrétaire permanente de l'Académie suédoise, qui lui a annoncé son prix, a confié que la lauréate était alors en promenade, en train "d'écouter le vent".

"Ici, on ne peut s'empêcher d'écouter le vent. Nous vivons au gré du vent. Oui, c'est exactement ce que je faisais", a raconté Anne Carson, retenant sa casquette pour l'empêcher de s'envoler.

Avant elle, la prestigieuse récompense n'avait été décernée qu'à une seule autrice canadienne : Alice Munro en 2013.

Ce prix est "une source de grande fierté pour le Canada", a réagi le Premier ministre Mark Carney. "Elle a fait découvrir des récits anciens à de nouveaux lecteurs et a transformé notre regard sur la littérature", a ajouté le dirigeant sur X.

Le nom d'Anne Carson et son œuvre érudite, où se mêlent héros mythologiques, auteurs antiques et romantiques, revenait depuis des années dans les spéculations des cercles littéraires suédois.

"Personne n'écrit comme elle"

L'Académie Nobel a notamment salué "Nox", "une œuvre inoubliable", publiée en 2010 en mémoire de son frère Michael, qui avait mystérieusement disparu avant de mourir au Danemark en 2000.

L'ouvrage se déplie comme un accordéon, telle une seule longue feuille sur plusieurs mètres, composée d'images, de lettres et d'autres textes.

Des livres d'Anne Carson, Nobel de Littérature 2026, à Stockholm le 8 octobre 2026 ( AFP / Jonathan Nackstrand )

Sa première publication, "Eros the bittersweet : an essay", en 1986, contient déjà ce qui fait son style unique: une adaptation moderne de la littérature grecque classique.

"Personne n'écrit comme elle. Et personne n'oserait, je pense", assure Steve-Sem Sandberg, membre du comité Nobel de l'Académie suédoise.

C'est une universitaire "qui maîtrise parfaitement le latin et le grec, y compris les formes archaïques, et elle utilise les mythes, les personnages, les récits et les fables de cette époque pour les replacer dans un contexte moderne", a-t-il salué.

Pour Anne Carson, qui ne se reconnaît dans aucun genre littéraire classique, la poésie est "sans doute plus pratique que la prose en ce moment, parce que c'est plus rapide et que tout le monde est pressé".

Son œuvre la plus réputée, "Autobiographie du rouge" (1998), raconte l'histoire du monstre rouge ailé Géryon, tirée des fragments de poèmes de Stésichore, grand poète lyrique grec du VIe siècle avant J-C.

Le mythe décrit comment Héraclès, dans l'accomplissement d'un de ses travaux, tue Géryon et lui vole son bétail. Par le biais de sa plume, Carson réinvente ce géant terrifiant, le transformant en un "héros" tendre et dévoué à sa mère.

"Embarrassant"

Née à Toronto le 21 juin 1950, Anne Carson a été initiée au grec par un professeur de latin qui le lui enseigne pendant la pause déjeuner au lycée. Elle abandonne deux fois l'université avant de valider son doctorat de lettres classiques à Toronto.

Il y a quelques années, l'autrice apprend qu'elle souffre de la maladie de Parkison.

Dans un essai publié par la revue littéraire London Review of Books, elle confie alors s'être retrouvée "mortifiée" face à la dégradation de son écriture manuscrite.

"J'avais l'habitude de prendre plaisir à écrire dans des cahiers, des étagères entières de cahiers, jour après jour, année après année"

"Maintenant, les traits verticaux se courbent, se brisent ou partent dans tous les sens, les voyelles se réduisent à des formes indistinctes, l'inclinaison perd son angle net et harmonieux, tout cela a l'air embarrassant", a-t-elle déploré.

A travers la Suède, les bibliothèques s'affairent. A Malmö (sud), les bibliothécaires ont vite identifié les trois titres qu'ils avaient en stock, et ont constaté que les réservations pour les emprunts montaient en flèche dès l'annonce du prix, selon une journaliste de l'AFP.

L'Académie suédoise, longtemps critiquée pour ses choix centrés sur des auteurs occidentaux, a été bouleversée par un scandale #MeToo en 2018 qui l'a menée à faire peau neuve: plus de la moitié de ses 18 membres ont été remplacés.

Depuis, un lauréat sur deux est une femme.