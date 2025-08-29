Dans le nord du Ghana, des centaines de femmes accusées de sorcellerie, chassées par leur famille et leur communauté, vivent dans des prisons à ciel ouvert, des "camps de sorcières". Les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Associations et acteurs politiques œuvrent désormais à fermer ces camps inhumains et à criminaliser les accusations de sorcellerie. Reportage de Julia Guggenheim et Damien Koffi pour Pool Africa.
Ghana : les derniers "camps de sorcières"
