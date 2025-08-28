 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
George Clooney, star de la 82e Mostra de Venise

information fournie par France 24 28/08/2025 à 15:18

Au sommaire de ce nouveau numéro de A l'Affiche présenté par Louise Dupont, le premier tapis rouge de la Mostra de Venise. George Clooney, Cate Blanchette, Francis Ford Coppola, ou encore Tilda Swinton... Les stars étaient nombreuses pour le coup d'envoi de cette 82e édition qui se tient jusqu'au 6 septembre prochain. Le film italien "La Grazia", de Paolo Sorrentino, a fait l'ouverture. C'est l'un des 21 films de la compétition qui s'annonce cette année encore très politique. Avec notamment les derniers longs-métrages de Jim Jarmusch, Kathryn Bigelow ou François Ozon.

L'offre BoursoBank