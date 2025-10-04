 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Gaza: Trump promet que "tout le monde sera traité de manière équitable"

information fournie par AFP Video 04/10/2025 à 16:26

Donald Trump a promis vendredi dans un bref message vidéo enregistré que "tout le monde sera traité de manière équitable" dans le cadre de son plan de paix pour Gaza, auquel le Hamas vient de répondre.

Proche orient
Donald Trump
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
2

Du "cocon" d'internet aux podiums, la streameuse Maghla s'impose sur le web français

information fournie par AFP Video 03 oct.
3

Berceau du tourisme de masse sous Franco, Benidorm assume fièrement

information fournie par AFP Video 03 oct.
4

Nicu Popescu : "Poutine veut faire peur à l’Europe pour qu’elle se désunisse"

information fournie par France 24 03 oct.
5

Une guillotine exposée au Mucem en hommage à Badinter avant sa panthéonisation

information fournie par AFP Video 03 oct.
6

Budget: Lecornu a présenté "une copie très insuffisante", voire "alarmante", estime Faure

information fournie par AFP Video 03 oct.
2
7

Sénégal: participation record pour la traversée à la nage Dakar-Gorée

information fournie par AFP Video 03 oct.
8

Flottille pour Gaza: des milliers de manifestants en Europe

information fournie par AFP Video 03 oct.
1

Nucléaire: l'Iran et l'AIEA conviennent d'un nouveau cadre de coopération

information fournie par AFP 09 sept.
2
2

Trump annonce "quelque chose de spécial" dans les négociations au Moyen-Orient

information fournie par AFP 28 sept.
3
3

A Téhéran, des Iraniens réagissent au retour des sanctions de l'ONU

information fournie par AFP Video 28 sept.
4

Nucléaire: les sanctions de l'ONU contre l'Iran de retour après dix ans

information fournie par AFP 28 sept.
16
5

Quels pays reconnaissent l'État de Palestine ?

information fournie par France 24 23 sept.
1
6

La grève, une spécialité française ?

information fournie par France 24 19 sept.
3
7

Des centaines de manifestants contre les zones à faibles émissions, jugées excluantes

information fournie par AFP 27 sept.
8

A l'ONU, le Niger accuse la France de l’empêcher d’exploiter son uranium

information fournie par AFP Video 28 sept.
1
1

Comment taxer les plus fortunés sans les faire fuir ?

information fournie par Ecorama 09 sept.
14
2

Frédéric Souillot (Force Ouvrière) : "J'aimerais que les politiques entendent cette colère citoyenne !"

information fournie par Ecorama 09 sept.
3

Point Marchés - Perspectives de rentrée

information fournie par Amundi 09 sept.
4

Un rallye boursier qui s’accélère sur les actions chinoises ?

information fournie par Boursorama 10 sept.
5

Des réseaux sociaux néfastes pour la croissance économique ?

information fournie par Ecorama 08 sept.
5
6

À Milan, les proches de Giorgio Armani se recueillent pour un dernier hommage

information fournie par AFP Video 06 sept.
7

Vers une crise mondiale de la dette ?

information fournie par Ecorama 05 sept.
1
8

Endettement : François Bayrou dramatise-t-il trop les risques ?

information fournie par Ecorama 05 sept.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank