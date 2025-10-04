Donald Trump a promis vendredi dans un bref message vidéo enregistré que "tout le monde sera traité de manière équitable" dans le cadre de son plan de paix pour Gaza, auquel le Hamas vient de répondre.
Gaza: Trump promet que "tout le monde sera traité de manière équitable"
