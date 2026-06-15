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G7 : l'accord iranien en toile de fond

information fournie par France 24 15/06/2026 à 19:07

Donald Trump est arrivé à Evian pour le G7 alors que l'accord de paix avec l'Iran vient d'être conclu. Il inclut notamment la réouverture du détroit d'Ormuz et un cessez-le-feu de 60 jours pendant lesquels les deux parties vont négocier sur la question du nucléaire et sur la levée des sanctions sur l'Iran. Les explications avec Sébastien Boussois, chercheur spécialiste du Moyen-Orient et des Relations internationales, rédacteur en chef de l’hebdo belge « Pan ».

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