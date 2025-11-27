Un dernier hommage a été rendu mercredi à l'actrice algérienne Baya Bouzar, alias Biyouna, au théâtre national d'Alger, avant son enterrement au cimetière d'El Alia. Figure du cinéma algérien, elle est décédée à Alger des suites d'une maladie à l'âge de 73 ans.
Funérailles de la célèbre actrice algérienne Biyouna
