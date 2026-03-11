Dans l'ancienne zone d'évacuation proche de la centrale nucléaire dévastée de Fukushima, au Japon, Toru Akama recueille les animaux abandonnés depuis la catastrophe d'il y a 15 ans. A 63 ans, cet ancien travailleur de la centrale consacre sa vie à prendre soin de ces animaux abandonnés lorsque leurs maîtres ont évacué précipitamment après le triple désastre, séisme, tsunami et accident nucléaire, du 11 mars 2011, qui a causé la mort ou la disparition de quelque 18.500 personnes.
Fukushima : un ancien employé de la centrale aide les animaux abandonnés après la catastrophe
