Une frappe israélienne a touché dimanche sur le quartier de Jnah à Beyrouth, près de l'hôpital universitaire Rafik Hariri, le plus grand établissement médical public du Liban.
Frappe israélienne près d'un hôpital du sud de Beyrouth
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