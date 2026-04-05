Manchester City s'est qualifié pour les demi-finales de la FA Cup en s'imposant facilement contre Liverpool (4-0), notamment grâce à un triplé de son attaquant Erling Haaland.
Manchester City en démonstration contre Liverpool avec un triplé de Haaland
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