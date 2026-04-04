L'armée israélienne a de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth samedi à l'aube, affirmant frapper des infrastructures du Hezbollah après avoir détruit un pont sur le fleuve Litani dans l'est du Liban.
Les suites de frappes israéliennes nocturnes sur la banlieue sud de Beyrouth
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