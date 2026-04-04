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Les suites de frappes israéliennes nocturnes sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 04/04/2026 à 10:05

L'armée israélienne a de nouveau bombardé la banlieue sud de Beyrouth samedi à l'aube, affirmant frapper des infrastructures du Hezbollah après avoir détruit un pont sur le fleuve Litani dans l'est du Liban.

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