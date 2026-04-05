Plusieurs milliers de personnes se sont rassemblées contre le racisme samedi à Saint-Denis, près de Paris, à l'appel du nouveau maire qui cristallise depuis son élection un débat devenu national sur la discrimination raciale.
Des milliers de personnes rassemblées contre le racisme à Saint-Denis
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