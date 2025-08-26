A la Une du mardi 26 février, la réaction de la presse suite à l'annonce du vote de confiance par François Bayrou. Charles Kusher, un ambassadeur à Paris peu porté sur la diplomatie. Et le fiasco des Jeux asiatiques d'hiver en Arabie saoudite.
François Bayrou "sur le fil du rasoir"
