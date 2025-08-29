À la Une de la presse ce vendredi 29 août, le Premier ministre François Bayrou réitère ses critiques sur les boomers, qui devraient se montrer plus solidaires des jeunes face au problème de la dette. Et aussi : les traumatismes indélébiles de l'ouragan Katrina, 20 ans après son passage sur la Nouvelle-Orléans, et le monde impitoyable des courses de pigeons à Taïwan.
"François Bayrou réitère ses critiques sur les boomers"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro