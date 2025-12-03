L'Espagne a battu l'Allemagne en finale retour de la Ligue des nations féminine et remporte la compétition pour la deuxième fois consécutive. La France a tenu bon face à la Suède.
L'Espagne remporte sa deuxième Ligue des nations féminine consécutive, la France termine troisième
