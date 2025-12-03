Avant sa rencontre avec l’émissaire américain, Vladimir Poutine a donné le ton « Nous n’avons pas l’intention de faire la guerre à l’Europe mais si l’Europe le souhaite et commence, nous sommes prêts dès maintenant ». Quelle pourrait être la réponse des 27 sachant que l'Union européenne n'a pas d'armée commune ?
De quels moyens dispose l'UE en matière de défense ?
