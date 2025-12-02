 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

"Label pour les médias" : un contrôle de l'information ?

information fournie par France 24 02/12/2025 à 22:48

Emmanuel Macron est au cœur d’une polémique après avoir évoqué l'idée d'un "label médias" pour lutter contre la désinformation. La droite et l’extrême droite l’accusent de vouloir contrôler l’information. Qu'entend le président français avec cette labellisation ?

Vidéos les + vues

1

Plus de 1.000 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP Video 01 déc.
2

Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron s'entretiennent à l'Elysée

information fournie par AFP Video 01 déc.
3

Plus de 1.160 morts en Asie après des inondations dévastatrices

information fournie par AFP 01 déc.
4

Léon XIV appelle les dirigeants religieux libanais à combattre l'intolérance et la violence

information fournie par AFP Video 01 déc.
5

La Maison Blanche confirme avoir frappé deux fois un même bateau soupçonné de narcotrafic

information fournie par AFP 02 déc.
2
6

Cisjordanie: les forces israéliennes démolissent une maison à Naplouse

information fournie par AFP Video 02 déc.
7

Santé mentale : les jeunes Français en souffrance

information fournie par France 24 02 déc.
1
8

Basket : Jérémy Gohier, 15 ans et déjà... 2,29 m !

information fournie par France 24 02 déc.
1

Des Brésiliens célèbrent la détention de l'ex-président Jair Bolsonaro

information fournie par AFP Video 23 nov.
2

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
3

Crash du Rio-Paris : début des réquisitions devant la cour d'appel

information fournie par AFP Video 26 nov.
4

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9
5

Les multinationales pratiquent-elles toujours autant l’optimisation fiscale ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
2
6

A la JDC, des jeunes réagissent à l'idée d'un service militaire volontaire

information fournie par AFP Video 26 nov.
7

Budget britannique: Londres poursuit ses hausses d'impôts et rassure les marchés

information fournie par AFP 26 nov.
2
8

Procès en appel du crash du Rio-Paris: le parquet général requiert une condamnation pour Airbus et Air France

information fournie par AFP 26 nov.
1

La hausse de la taxe foncière pour 2026 bientôt annulée ?

information fournie par Ecorama 24 nov.
2
2

Cyberattaques, bad buzz, tensions sociales : comment l’IA transforme la gestion de crise

information fournie par Ecorama 21 nov.
3

Raphaël Gorgé (PDG d’Exail Technologies) : "Nous sommes plutôt moins valorisés que nos pairs dans le domaine de la Défense !"

information fournie par Ecorama 20 nov.
4
4

La bulle IA sur le point d’éclater ?

information fournie par Ecorama 19 nov.
5

Top 5 IA du 20/11/2025

information fournie par Libertify 21 nov.
6

Avec ses drones de nuit, la SNCF se muscle face aux vols de cuivre et de métaux

information fournie par AFP Video 22 nov.
7

Marchés tokenisés et actifs alternatifs : de nouvelles frontières pour les investisseurs ?

information fournie par Boursorama 26 nov.
8

Les Français épargnent-ils trop ?

information fournie par Ecorama 26 nov.
9

3 commentaires

  • 00:12

    C'est le gouvernement qui balance des fausses infos et il dit que ce sont les autres. Exemple : "Poutine est un ogre, il veut reconstituer l'URSS" (en clair, il dévore des petits enfants ukrainiens à son 4 heures) ou "Poutine est un dictateur" alors que c'est lui le dictateur par ses lois liberticides comme celle qu'il est en train de nous concocter. Et ainsi de suite.

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank