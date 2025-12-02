 Aller au contenu principal
Tunisie : arrestation du célèbre opposant et avocat Ayachi Hammami

information fournie par France 24 02/12/2025 à 22:31

L'avocat tunisien Ayachi Hammami, célèbre figure de l'opposition de gauche, condamné vendredi en appel à cinq ans de prison dans le méga-procès de "complot contre la sûreté de l'Etat", a été arrêté mardi. Militant des droits humains sous les régimes de Bourguiba et Ben Ali, cet opposant avait vu sa peine réduite de 8 à 5 ans. Il avait comparu libre, aux côtés d'opposants et personnalités accusés de "complot contre la sûreté de l'Etat" et "adhésion à un groupe terroriste".

9

