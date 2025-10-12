 Aller au contenu principal
France: un millier d'opposants défilent contre le canal Seine-Nord Europe

information fournie par AFP Video 12/10/2025 à 16:51

Plus d'un millier de personnes ont manifesté samedi à l'appel de collectifs écologistes près de Thourotte (Oise) pour appeler à "stopper le chantier" du canal Seine-Nord Europe, qui doit relier le bassin de la Seine aux grands ports du nord de l'Europe d'ici une dizaine d'années.

Environnement
L'offre BoursoBank