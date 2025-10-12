Des milliers de Polonais ont manifesté samedi à Varsovie contre "l'immigration illégale" et la politique migratoire européenne, répondant à l'appel du principal parti d'opposition, Droit et Justice (PiS), soutien du président nationaliste Karol Nawrocki.
Pologne: la droite nationaliste manifeste contre l'immigration
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro