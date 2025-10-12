 Aller au contenu principal
Pologne: la droite nationaliste manifeste contre l'immigration

information fournie par AFP Video 12/10/2025 à 17:55

Des milliers de Polonais ont manifesté samedi à Varsovie contre "l'immigration illégale" et la politique migratoire européenne, répondant à l'appel du principal parti d'opposition, Droit et Justice (PiS), soutien du président nationaliste Karol Nawrocki.

