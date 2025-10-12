Deux heures par jour, à Toyoake, au Japon, une directive locale exhorte à limiter l'usage des téléphones. Si aucune sanction n'est prévue, la municipalité a voulu faire "réfléchir à une éventuelle utilisation excessive de leur smartphone" à ses administrés. Mais dans la rue, les avis sont plutôt mitigés quant à l'efficacité de la mesure.
Au Japon, une ville limite l'utilisation des smartphones à ses habitants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro