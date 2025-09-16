Au programme ce matin : Amundi , Eutelsat , Intel, SES, TotalEnergies . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 15/09/2025
Valeurs associées
|64,250 EUR
|Euronext Paris
|+0,86%
|3,220 EUR
|Euronext Paris
|+8,78%
|24,7700 USD
|NASDAQ
|+2,87%
|6,265 EUR
|Euronext Paris
|+2,96%
|52,580 EUR
|Euronext Paris
|+0,88%
