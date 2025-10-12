 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël: les émissaires américains assistent à un rassemblement à Tel-Aviv

information fournie par AFP Video 12/10/2025 à 16:51

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont assisté samedi à Tel-Aviv à un rassemblement organisé par les familles des otages retenus à Gaza, alors qu'un accord entre Israël et le Hamas prévoit sous peu leur libération.

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Oise: manifestation contre le projet de canal Seine-Nord Europe

information fournie par AFP Video 11 oct.
3
2

Mursal Sayas : "Les petites filles en Afghanistan aujourd'hui ont peur de grandir"

information fournie par France 24 11 oct.
3

Les pluies torrentielles au Mexique ont fait au moins 41 morts

information fournie par AFP 02:53
4

Madagascar: les soldats du CAPSAT rejoignent les manifestants, la situation confuse

information fournie par France 24 11 oct.
5

Le Cameroun aux urnes pour la présidentielle, Biya grand favori pour un 8e mandat

information fournie par AFP 10:07
6

Au Japon, une ville limite l'utilisation des smartphones à ses habitants

information fournie par AFP Video 12:46
7

Les derniers développements depuis le cessez-le-feu à Gaza

information fournie par AFP 14:28
8

Madagascar: une unité dit prendre le contrôle de l'armée, le président dénonce "une tentative de prise de pouvoir"

information fournie par AFP 16:40
1

Pascal Béglin fait le point sur les ambitions de Streamwide

information fournie par Boursorama 01 oct.
2

Appel de Mazan: "je n'ai jamais voulu violer cette dame", déclare l'accusé

information fournie par AFP 06 oct.
3
3

Le lundi c'est private equity : quelles sont les différentes stratégies en private equity

information fournie par Boursorama 06 oct.
4

Deux ans après le 7-Octobre, les larmes coulent encore sur le site du festival Nova

information fournie par AFP 07 oct.
5
5

"A l'insu de mon épouse": Dominique Pelicot enfonce l'accusé

information fournie par AFP 07 oct.
5
6

Procès en appel des viols de Mazan: Gisèle Pelicot dans la salle d'audience

information fournie par AFP Video 07 oct.
7

La France sans budget pour 2026 : attention danger ?

information fournie par Ecorama 07 oct.
1
8

À Nancy, une chanteuse lyrique enveloppe de sa voix les bébés prématurés

information fournie par AFP Video 07 oct.
1

Top 5 IA du 25/09/2025

information fournie par Libertify 26 sept.
2

Quelle stratégie obligataire pour un investisseur individuel dans le contexte actuel

information fournie par Boursorama 25 sept.
3

Top 5 IA du 17/09/2025

information fournie par Libertify 18 sept.
4

Top 5 IA du 15/09/2025

information fournie par Libertify 16 sept.
5

Top 5 IA du 23/09/2025

information fournie par Libertify 24 sept.
6

Top 5 IA du 18/09/2025

information fournie par Libertify 19 sept.
7

Nestlé : limoger son PDG pour sortir de la crise ?

information fournie par Boursorama 17 sept.
8

Bourse: Trump a-t-il raison de vouloir supprimer les résultats trimestriels ?

information fournie par Ecorama 16 sept.
2

1 commentaire

  • 17:54

    Ils se sont balader dans Gaza et ont dû croire à un tremblement de terre. Non, c'est l'œuvre des vandales des temps modernes !

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank