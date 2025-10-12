Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner ont assisté samedi à Tel-Aviv à un rassemblement organisé par les familles des otages retenus à Gaza, alors qu'un accord entre Israël et le Hamas prévoit sous peu leur libération.
Israël: les émissaires américains assistent à un rassemblement à Tel-Aviv
