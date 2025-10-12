 Aller au contenu principal
Les pluies torrentielles au Mexique ont fait au moins 41 morts
information fournie par AFP 12/10/2025 à 02:53

Inondations à Huauchinango, dans l'Etat mexicain de Puebla, le 11 octobre 2025 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Inondations à Huauchinango, dans l'Etat mexicain de Puebla, le 11 octobre 2025 ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Au moins 41 personnes ont péri dans une série d'inondations, de coulées de boue et de glissements de terrain provoquée depuis jeudi par des pluies torrentielles dans l'est et le centre du Mexique, selon le dernier bilan annoncé samedi par le gouvernement fédéral.

Ce système tropical de précipitations a frappé la Sierra Madre Orientale, une chaîne de montagnes qui s'étend parallèlement à la côte du golfe du Mexique et qui est parsemée de petites communautés, dont beaucoup ont été coupées du monde.

Au moins 117 municipalités sont affectées dans les Etats de Puebla, Hidalgo, Querétaro et Veracruz, selon les autorités.

La présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a ordonné le déploiement de 10.000 militaires pour participer aux opérations de secours.

"Des membres et des équipes du gouvernement mexicain sont déployés pour ouvrir des routes et venir en aide aux communautés", a réagi sur X Mme Sheinbaum, après une réunion à distance avec les responsables des Etats touchés.

Des pluies intenses s'abattent depuis le milieu de la semaine dans presque tout le Mexique, provoquant des débordements de rivières, des inondations de villages entiers, des glissements de terrain, l'effondrement de routes et de ponts ainsi que des coupures de courant et des télécommunications.

Plus de 35.000 habitations ont été endommagées, principalement en raison des crues des rivières qui ont forcé des familles entières à abandonner leurs foyers. Des abris ont été ouverts pour les personnes déplacées.

Marcos Aparicio, un instituteur de 50 ans dans la ville de Tulancingo, dans l'État d'Hidalgo, a passé la nuit dans son camion sur une route bloquée par de la boue, des rochers et des arbres.

- "Décalage des saisons" -

"J'avais peur que la colline s'effondre", a-t-il raconté raconte-t-il à l'AFP tout en attendant avec impatience la réouverture de la route pour rejoindre sa communauté et prendre des nouvelles de sa famille.

Celso Santos, un commerçant de 50 ans, a pour sa part laissé son camion sur la route et a continué à pied vers le village de Tenango de Doria à l'aube.

"Nous avons dû courir pour ne pas être emportés par l'eau", a-t-il dit, racontant que les "piedrisimas", les chutes de rochers, faisaient un bruit semblable à celui d'un feu d'artifice.

Dans l'Etat de Veracruz, des dizaines d'enseignants ont lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander à être évacués par voie aérienne de la communauté de Xoxocapa, la route d'accès étant impraticable, l'électricité étant coupée et les vivres se faisant rares.

Dans ce même Etat, qui compte les fleuves les plus puissants du pays, les médias locaux ont montré des images de familles entières perchées sur le toit de leurs maisons pour échapper aux débordements des cours d'eau.

Le Mexique a été frappé par des pluies particulièrement abondantes depuis le début de l'année, avec un record de précipitations dans la capitale Mexico.

Le météorologue Isidro Cano a expliqué à l'AFP que ces précipitations intenses sont dues à un "décalage des saisons": l'air chaud et humide du golfe du Mexique est monté vers les sommets de la Sierra Madre Orientale, provoquant des pluies d'une ampleur inhabituelle en cette période de l'année.

Les autorités des zones situées sur la côte Pacifique surveillent ainsi de près les tempêtes tropicales Raymond et Priscilla.

