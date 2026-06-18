Plusieurs publications assurent qu'un commentateur argentin se serait laisser aller à des propos racistes, lors du match France - Sénégal en phase de groupes du Mondial. L'extrait fourni en guise de preuve a été retouché numériquement. L'intox s'inscrit dans un contexte où l'origine des Bleus fait régulièrement l'objet de critiques notamment en Argentine.
France - Sénégal : Un commentateur argentin raciste ?
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