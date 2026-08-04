Dans un hôpital londonien, une opération robotisée permet de retirer une tumeur du poumon d'un patient. Le gouvernement s'est fixé pour objectif que l'assistance robotique soit utilisée dans neuf opérations de chirurgie mini-invasive sur dix réalisées en Angleterre d'ici 2035.
Former les "chirurgiens du futur" à l'utilisation de robots
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