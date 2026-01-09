Les Fennecs d'Algérie face aux Super Eagles du Nigeria: c'est le duel des quarts de finale de la CAN, samedi à Marrakech, entre les deux seules équipes à être parvenues à remporter leurs trois rencontres du premier tour.
Football: Nigeria-Algérie, duel de cadors en quart de finale de la CAN
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro