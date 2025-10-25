"Poussay, c'est le symbole de la France du travail", dit le président du Rassemblement National, Jordan Bardella, à côté de la présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale, Marine Le Pen, à leur arrivée à la foire de Poussay.
Foire de Poussay: "le symbole d'une agriculture qui souffre" (Bardella)
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro