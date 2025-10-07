Plusieurs militants de la flottille pour Gaza, expulsés lundi par Israël, ont affirmé à leur arrivée à Athènes avoir été "battus" et traités "comme des animaux" après l'arraisonnement en mer de leur convoi par la marine israélienne.
Flottille pour Gaza: des militants expulsés d'Israël dénoncent de mauvais traitements
