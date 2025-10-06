"Il subit la pression qui est énorme vous l'imaginez", déplore Me Jean-Marc Darrigade, avocat de Husamettin Dogan, le seul des 51 accusés qui a souhaité être rejugé pour les viols de Mazan, face à une Gisèle Pelicot déterminée, au premier jour du procès en appel qui se tient à Nîmes. SONORE
Appel des viols de Mazan: l'accusé "supporte seul la pression" du procès déplore son avocat
