Gisèle Pelicot quitte le palais de justice de Nîmes à l'issue de la première journée du procès en appel de Husamettin Dogan, le seul des 51 accusés dans la retentissante affaire des viols de Mazan qui a souhaité être rejugé. IMAGES
Gisèle Pelicot quitte le tribunal à l'issue du 1er jour du procès en appel de Mazan
