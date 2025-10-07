Les eurodéputés Rima Hassan et Emma Fourreau, les députés François Piquemal et Marie Mesmeur, sont arrivés mardi à l'aéroport d'Orly, après avoir été expulsés d'Israël comme 160 autres militants de la flottille pour Gaza.
Flottille pour Gaza: arrivée de Rima Hassan et de militants expulsés d'Israël, à Orly
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro