Après la chute de l'éphémère gouvernement Lecornu, qui va gérer les affaires courantes ? Comment les ministres démissionnaires vont-ils être épaulés ? Et vont-ils toucher des avantages dévolus à leur fonction ? Trois questions dans Info Intox pour y voir plus clair, avec Jules Boiteau.
Affaires courantes, cabinet, avantages... Trois questions sur le gouvernement démissionnaire
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro