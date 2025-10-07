 Aller au contenu principal
Deux ans après le 7-Octobre, la guerre s'enlise dans la bande de Gaza

information fournie par France 24 07/10/2025 à 11:00

Deux ans après l'attaque terroriste du Hamas en Israël, le 7 octobre 2023, et le début des représailles sur la bande de Gaza, l'enclave palestinienne n'est plus que l'ombre d'elle-même. Des mois de bombardements, de blocus et de privations ont plongé la population palestinienne dans une détresse humanitaire sans précédent. L'ONU dénonce désormais une situation de "famine" et accuse Israël de commettre un "génocide". Côté israélien, les deux principaux objectifs du gouvernement Netanyahou - libérer les otages et éliminer le Hamas - n'ont pas été atteints.

