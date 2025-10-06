Des centaines de jeunes sont descendus dans les rues dimanche dans plusieurs villes du Maroc pour réclamer "la fin de la corruption" et le "départ" du chef du gouvernement Aziz Akhannouch, au neuvième jour de mobilisation du collectif GenZ 212. A Casablanca, la foule s'est massée dans le quartier populaire d'El Fida, où ont fusé des slogans tels que "Akhannouch va-t'en, le gouvernement ne t'appartient pas". Analyse avec Aida Alami, journaliste et professeure à Columbia University.
Maroc : les jeunes battent le pavé et demandent la "fin de la corruption"
