Fin du rêve américain pour les Indiens : les États-Unis expulsent massivement les migrants

information fournie par France 24 • 29/08/2025 à 11:33

Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, le président américain a promis d’expulser des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière. Parmi eux, 18 000 Indiens entrés illégalement dans le pays. En février dernier, l'administration Trump a renvoyé, à bord d’un avion militaire américain, un premier groupe de migrants indiens. Cette année, plus de 1 700 Indiens ont déjà été expulsés vers l’Inde. La plupart sont arrivés aux États-Unis après avoir emprunté la "route de l’âne" – un long parcours migratoire destiné à contourner les contrôles aux frontières. Nos correspondants en Inde ont rencontré l’un de ces expulsés qui avait emprunté cette route. Un reportage de Navodita Kumari et Suhel Khan.