Depuis le retour au pouvoir de Donald Trump en 2025, le président américain a promis d’expulser des dizaines de milliers de migrants en situation irrégulière. Parmi eux, 18 000 Indiens entrés illégalement dans le pays. En février dernier, l'administration Trump a renvoyé, à bord d’un avion militaire américain, un premier groupe de migrants indiens. Cette année, plus de 1 700 Indiens ont déjà été expulsés vers l’Inde. La plupart sont arrivés aux États-Unis après avoir emprunté la "route de l’âne" – un long parcours migratoire destiné à contourner les contrôles aux frontières. Nos correspondants en Inde ont rencontré l’un de ces expulsés qui avait emprunté cette route. Un reportage de Navodita Kumari et Suhel Khan.
Fin du rêve américain pour les Indiens : les États-Unis expulsent massivement les migrants
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro