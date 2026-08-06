Le président de la Fifa, Gianni Infantino, a organisé une réunion de crise, mercredi, au Maroc, après la polémique sur l’ouverture de la Coupe du monde à des investisseurs privés. Dans une lettre commune avec son secrétaire général, Mattias Grafström, il a reconnu des "erreurs" et un manque de concertation. Malgré la polémique, les dirigeants de l'instance ont réaffirmé leur "total soutien" au président.
Fifa : des excuses après la polémique sur l’ouverture du Mondial aux investisseurs privés
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro