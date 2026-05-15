John Travolta est l'une des stars les plus attendues de cette édition du Festival de Cannes. À 72 ans, l'acteur de "Grease" et "Pulp Fiction" vient présenter "Vol de Nuit pour Los Angeles", son tout premier film comme réalisateur. Dans cette chronique présentée par Louise Dupont, retour aussi sur "Histoires parallèles" d'Asghar Farhadi avec Virginie Efira et Pierre Niney, ainsi que sur "Sanguine", premier long-métrage de Marion Le Coroller, à la frontière entre thriller, cauchemar hospitalier et réflexion glaçante sur le monde du travail.
Festival de Cannes 2026 : John Travolta sur le tapis rouge pour son premier film comme réalisateur
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