Rendez-vous avec le rappeur Favé, à l’occasion de la sortie de son nouvel album, "Pleins Phares". À seulement 20 ans, Favé s’est imposé comme une figure incontournable du rap français avec plus de 180 millions de vues sur YouTube, deux singles doubles diamants, un EP Or, ainsi qu'une centaine de concerts. Dans cet épisode, Rudy Gobert et Gradur offrent les vidéos surprises.
Favé, jeunesse éclairée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro