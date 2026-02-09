Le président français Emmanuel Macron déambule au salon international de référence dédié au vin, Wine Paris, en pleine tourmente géopolitique et climatique pour le secteur, qui espère tirer son épingle du jeu avec moins d’alcool et de nouvelles relations commerciales. IMAGES
Emmanuel Macron déambule au salon dédie au vin "Wine Paris"
