Le tout premier parc à thème de la célèbre franchise "Pokémon" a ouvert ses portes au Japon, avec des attractions dédiées à Pikachu et ses compères, dans un espace boisé où les visiteurs peuvent tenter de "tous les attraper".
Japon: le premier parc à thème permanent "Pokémon" ouvre ses portes
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro