"Si on reste dans la version réquisitoire, (...) même si Marine Le Pen décide d'aller en cassation (...), ça sera assez compliqué pour la présidentielle", estime un député RN Philippe Ballard au lendemain d'un réquisitoire sévère dans le procès en appel de la patronne du parti. COMPLETE VIDI962Y8WE_FR SONORE
Procès des assistants FN: "compliqué pour la présidentielle" pour Marine Le Pen (député RN)
