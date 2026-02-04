 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Procès des assistants FN: "compliqué pour la présidentielle" pour Marine Le Pen (député RN)

information fournie par AFP Video 04/02/2026 à 12:33

"Si on reste dans la version réquisitoire, (...) même si Marine Le Pen décide d'aller en cassation (...), ça sera assez compliqué pour la présidentielle", estime un député RN Philippe Ballard au lendemain d'un réquisitoire sévère dans le procès en appel de la patronne du parti. COMPLETE VIDI962Y8WE_FR SONORE

Marine Le Pen
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

La reprise du dialogue avec Poutine "est en train de se préparer" déclare Emmanuel Macron

information fournie par AFP Video 03 févr.
2

Emus aux larmes, de premiers Palestiniens de Gaza rentrent d'Egypte

information fournie par AFP 03 févr.
3

Macron dit que la reprise du dialogue avec Poutine est "en train de se préparer"

information fournie par AFP 03 févr.
2
4

Patrice Geoffron : "Trump ne peut pas promettre un prix du pétrole à 50 dollars pour les consommateurs et à 80 pour les investisseurs !"

information fournie par Ecorama 03 févr.
5

"Nous sommes épuisés": la Russie reprend ses frappes massives sur Kiev et l'Ukraine

information fournie par AFP Video 03 févr.
1
6

Top 5 IA du 03/02/2026

information fournie par Libertify 05:00
7

Les Etats-Unis misent sur un Venezuela "démocratique", selon la cheffe de leur mission diplomatique

information fournie par AFP 03 févr.
2
8

Les forces gouvernementales syriennes entrent à Qamichli

information fournie par AFP Video 03 févr.
1

Élections municipales à Marseille : duel entre gauche et extrême-droite en vue

information fournie par France 24 28 janv.
2

Municipales: Edouard Philippe "évidemment" candidat sortant au Havre

information fournie par AFP Video 28 janv.
2
3

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
4

Édouard Philippe: objectif Le Havre, destination Élysée

information fournie par AFP 28 janv.
14
5

Situation au Groenland: "un appel au réveil stratégique pour toute l'Europe" (Macron)

information fournie par AFP Video 28 janv.
6

Nanterre: sept personnes jugées pour tentative d'escroquerie contre TotalEnergies

information fournie par AFP Video 28 janv.
1
7

Joël Guerriau condamné pour soumission chimique, "immense soulagement" pour Sandrine Josso

information fournie par AFP Video 28 janv.
8

Municipales: Jean-Luc Mélenchon appelle à punir "sévèrement" les socialistes

information fournie par AFP Video 01 févr.
6
1

Images de la prison où est détenu Maduro à New York

information fournie par AFP Video 05 janv.
2

Le lundi, c'est private equity : les avantages de l'investissement en secondaire

information fournie par Boursorama 05 janv.
3

Trump s'attend à une faible résistance des Européens sur le Groenland, réunion à Davos

information fournie par AFP 20 janv.
42
4

Trump, or, Davos, Fed : une semaine tendue sur les marchés financiers ?

information fournie par Ecorama 19 janv.
2
5

Quelles perspectives pour 2026 ?

information fournie par Sycomore AM 15 janv.
6

Trump menace d'imposer des droits de douane de 200% sur les vins et champagnes français

information fournie par AFP Video 20 janv.
3
7

Loïc Cantin (président de la FNAIM) : "En France, l'immobilier rapporte plus à l'Etat que l'impôt sur le revenu !"

information fournie par Ecorama 21 janv.
2
8

Groenland : le rétropédalage de Trump apaise les marchés

information fournie par Ecorama 22 janv.
2

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank