Les Français adorent le “Made in France”, en parlent avec enthousiasme mais continuent pourtant à remplir leurs placards de fast-fashion. Alors que Shein s'installait au BHV au moment où s'ouvrait le Salon du Made in France, le paradoxe n'a jamais été aussi visible. Entre vêtements français jugés trop chers, offre limitée, concurrence écrasante des géants low-cost et essor spectaculaire de la seconde main, le “consommer local” peine encore à s'imposer dans les faits. Pourquoi un tel décalage entre convictions et comportements ? Et comment rendre le Made in France réellement accessible ? Les explications de Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. Ecorama du 11 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com
Fast-fashion : les Français adorent le “Made in France"… mais n’en achètent presque jamais !
Ecorama
Du lundi au vendredi à 12h, l'émission qui vous simplifie l'économie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro