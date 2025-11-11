 Aller au contenu principal
Fast-fashion : les Français adorent le “Made in France"… mais n’en achètent presque jamais !

information fournie par Ecorama 11/11/2025 à 09:00

Les Français adorent le “Made in France”, en parlent avec enthousiasme mais continuent pourtant à remplir leurs placards de fast-fashion. Alors que Shein s'installait au BHV au moment où s'ouvrait le Salon du Made in France, le paradoxe n'a jamais été aussi visible. Entre vêtements français jugés trop chers, offre limitée, concurrence écrasante des géants low-cost et essor spectaculaire de la seconde main, le “consommer local” peine encore à s'imposer dans les faits. Pourquoi un tel décalage entre convictions et comportements ? Et comment rendre le Made in France réellement accessible ? Les explications de Laurie Evzline, chroniqueuse Ecorama. Ecorama du 11 novembre 2025, présenté par David Jacquot sur Boursorama.com

