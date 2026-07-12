"Les vieux démons de l'antisémitisme n'ont jamais totalement disparu de notre pays", a déclaré dimanche le président français Emmanuel Macron lors d'un hommage à Alfred Dreyfus, officier juif condamné à tort au terme d'un procès retentissant à la fin du XIXe siècle. Le chef de l'État présidait la première journée nationale de commémoration de la reconnaissance de son innocence.
Face au "retour de l'odieux antisémitisme", une vigilance "de tous les instants" (Macron)
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