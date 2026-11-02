L'Italien Kimi Antonelli, 20 ans, a été sacré champion du monde de Formule 1 avec panache en décrochant la troisième place du Grand Prix du Mexique au volant de sa Mercedes, dimanche à Mexico.
F1 : le prodige italien Kimi Antonelli sacré champion du monde
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