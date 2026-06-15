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Exclusif : Ousmane Sonko déclare qu'"il n'y aura pas de déchirure" avec Bassirou Diomaye Faye

information fournie par France 24 15/06/2026 à 08:10

Dans un entretien exclusif accordé à France 24 et RFI à Dakar, le président de l'Assemblée nationale sénégalaise, Ousmane Sonko, affirme qu'"il n'y aura pas de déchirure" avec le président Bassirou Diomaye Faye. Il revient également sur ses ambitions pour 2029, la dette sénégalaise, les élections, la gestion de la crise universitaire et défend le durcissement législatif sur l'homosexualité.

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